Isabel Morillo, sobre las manifestaciones en Andalucía: "Se ha abierto una vía de agua en la gestión de Juanma Moreno"

La directora de El Correo de Andalucía advierte en Al Rojo Vivo que sería "una ingenuidad política" creer que el fallo en los cribados es un hecho aislado y recalca que el Gobierno andaluz "sabe que tiene un problema grave en la gestión sanitaria".

La directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, ha analizado en Al Rojo Vivo las manifestaciones que este fin de semana recorrieron varias ciudades andaluzas en protesta por el colapso de la sanidad pública, especialmente tras los fallos en los cribados de cáncer de mama. "Creo que se ha abierto una vía de agua en la gestión de Juanma Moreno y que la oposición va a seguir aprovechándola. Hay un malestar ciudadano que no se debe despreciar", ha señalado.

Morillo ha recordado que en el PP pensaban que la protesta estaba controlada, pero los últimos acontecimientos han demostrado lo contrario. "Sería una ingenuidad política pensar que lo que ha pasado con los cribados es algo puntual de un hospital. Ellos saben perfectamente que tienen un problema grave en la gestión de la sanidad", ha advertido.

Por ello —ha destacado— Juanma Moreno "cambió el paso" tras el estallido de la crisis: pidió perdón públicamente y colocó al frente de la Consejería a un auténtico "apagafuegos", un perfil con experiencia política y capacidad de gestión.

Y remarca que las consecuencias continúan. La hasta ahora viceconsejera, María Luisa del Moral, será relevada por Nicolás Navarro, vicepresidente primero de la Diputación de Granada.

"Hay un colapso sanitario que no se soluciona con presupuestos altísimos. Se está gastando más dinero que nunca, pero los problemas, lejos de desaparecer, se agravan", ha concluido.

