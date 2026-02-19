La irónica respuesta de Dani Ramírez tras la salida de Ortega Smith de Vox: "Ojalá lo fiche Rufián, ambos han intentado cargarse el Estado de las autonomías"

El periodista ha analizado la expulsión de Javier Ortega Smith de Vox y ha aportado un detalle revelador que ilustra la creciente tensión interna en las últimas semanas. "En el Congreso se notaba claramente el distanciamiento".

El periodista de 'El Español' Daniel Ramírez ha analizado la expulsión de Javier Ortega Smith de Vox y ha aportado un detalle revelador que ilustra la creciente tensión interna en las últimas semanas. "En el Congreso se notaba claramente el distanciamiento: cuando Ortega Smith entraba al hemiciclo, en lugar de subir por el recorrido habitual —que le obligaba a pasar junto a Santiago Abascal y saludarse— optaba por otro acceso. Se iba directamente al gallinero, sentándose en los escaños más altos, dando toda la vuelta para evitar cualquier contacto".

Ramírez también ha cargado contra quienes ahora, dentro del partido, se muestran sorprendidos por la falta de democracia interna. "De repente hay dirigentes y afiliados que descubren que en Vox no existe democracia interna, cuando ese cesarismo que tanto le reprochaban al PSOE de Pedro Sánchez es exactamente el mismo que se practica en Vox".

Sobre el futuro político de Ortega Smith, ahora fuera del partido, el periodista ha cerrado su análisis con ironía: "Tengo el deseo de que lo fiche Gabriel Rufián. Podrían tener un programa común: los dos han intentado cargarse, de una manera u otra, el Estado de las autonomías. Les deseo lo mejor a ambos"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.