El ingeniero Aurín explica dónde se centra la investigación de Adamuz: "Me jugaría pasta en decir que el problema es la soldadura"

Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, analiza el camino de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

Óscar Puente ha comparecido este jueves en el Senado, a petición del Partido Popular, por el accidente ferroviario de Adamuz. El ministro ha señalado que en cuanto a las causas de la rotura del carril, no se descarta aún ninguna hipótesis: "Una vez se determinen las causas de la ruptura, se podrán establecer nuevas líneas de investigación derivadas de las mismas", aseguraba.

Tras escuchar estas declaraciones, Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos y director del 'Periódico de la Ingeniería', destaca que "de entrada el foco está correctamente puesto y está bien que diga que no descarta nada porque las cuestiones técnicas son sutiles y son matizables".

"Seguramente, si habláramos entre ingenieros estaríamos estrechando el cerco", afirma el experto, insistiendo en que no le parece impropio que el ministro diga que todavía están están abiertas todas las hipótesis, "porque hasta que no se hagan las radiografías pertinentes...".

Por tanto, en estos momentos, pregunta por su parte Aurín, Antonio García Ferreras, ¿dónde se centra la investigación fundamental?". En ese sentido, el ingeniero es claro: "Yo diría que en esa soldadura famosa que nos han enseñado". Es más, añade: "Me jugaría una pasta (por hablar en términos de mi abuelo) de que ahí está el problema". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

