laSexta ha hablado con Pilar Eyre, la periodista que hoy ha revolucionado el panorama mediático con la publicación en la revista Lecturas de imágenes de Iñaki Urdangarin de la mano y en actitud cariñosa con una mujer que no es la infanta Cristina.

La veterana periodista ha explicado que el ex duque de Palma no sabía nada de estas imágenes y que fueron tomadas sin que en un principio ninguno de los dos protagonistas se percatase. "Ha sido una pillada absoluta", confiesa. En las imágenes se ve a Urdangarin paseando de la mano con una mujer joven de pelo rubio que no es su esposa. Ambos muestran mucha complicidad, miran la puesta de sol e incluso se pasan la mano por la cintura. Es la mujer la primera que se da cuenta de que les están fotografiando y cambia su actitud inmediatamente. Acto seguido, Iñaki Urdangarin se percata también de que han sido captados por las cámaras.

También ha expresado su opinión por cómo cree que está pasado la infanta Cristina este trance. "Hoy ha sido un día muy triste para ella. Yo sé que está destrozada. No sé si realmente ha sido una sorpresa para ella porque creo que ella ya no se hacía muchas ilusiones con su marido. Pero sí es una humillación pública que pocas mujeres pueden soportar. Cristina no es de la pasta de su madre, la reina Sofía, que es capaz de aguantar infidelidades. Desde luego esto no lo va a aguantar, ni lo va a justificar o disculpar", dice Eyre.

Sobre el revuelo que se ha podido producir en la Casa Real, la periodista matiza que ellos ya pudieron ver la imágenes ayer, un día antes que el público general. "Yo sé que en estos momentos hay muchos movimientos en Zarzuela para resolver este problema. Por cierto, dicen que no saben quién es esta chica", añade.