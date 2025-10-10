Ignacio Urquizu, sobre Ayuso: "Tiene tantas ganas de diferenciarse de Feijóo, que está entrando en callejones sin salida"

El sociólogo y analista, en Al Rojo Vivo, analiza las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto. El sociólogo advierte que la postura de la presidenta madrileña genera desconcierto en el PP y abre un debate que se creía superado.

El sociólogo y analista político Ignacio Urquizu ha dado su punto de vista en Al Rojo Vivo sobre las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que no cumplirá la ley que obliga a crear un registro de médicos objetores de conciencia en la sanidad pública. "Váyanse a otro lado a abortar", afirmó la presidenta madrileña.

Urquizu ha señalado que se trata de un debate que se consideraba superado: "Cuando uno observa los principales problemas del país, el aborto no aparece como una preocupación para los españoles. No es un debate en el que la sociedad se posicione de forma polarizada; existe un consenso bastante transversal —excepto entre los votantes de Vox—, ya que la mayoría de los ciudadanos está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo".

Respecto a la posición del PP madrileño, el analista considera que "Ayuso lleva un tiempo haciendo cosas difíciles de comprender. No es la primera vez que se mete en un callejón sin salida; ahora lo ha hecho con el tema del aborto. Da la sensación de que tiene tantas ganas de diferenciarse de Feijóo, de parecer un verso suelto, que está entrando en un laberinto político del que será complicado salir".

Además, Urquizu subraya que esta situación "perjudica a su propio electorado". Según explica, "cualquiera que hable con votantes o militantes del PP percibe su desconcierto; incluso muchas mujeres del partido no comprenden lo que está sucediendo ni el enredo en el que se ha metido el PP". Y añade que esta incomodidad "ya se está reflejando en las encuestas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.