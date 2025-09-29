Ignacio Escolar, sobre el visado por puntos propuesto por Feijóo: "Lo que nos están vendiendo es pescado viejo; la primera vez que se planteó fue con Rajoy en 2008"

El periodista recuerda que este planteamiento ya estaba en el programa electoral del PP de Feijóo en 2023 y alerta sobre la estrategia de fondo: "Están intentando algo muy llamativo: convertir la inmigración en un problema vinculado a la delincuencia".

Ignacio Escolar analiza en Al Rojo Vivo la propuesta migratoria presentada por Alberto Núñez Feijóo en la llamada Declaración de Murcia. A su juicio, el plan del PP no es ninguna novedad: "Lo que nos están vendiendo ya nos lo habían vendido. Es pescado viejo. El carné por puntos para inmigrantes se planteó por primera vez en España en 2008, con Rajoy en la oposición. Luego llegó a la mayoría absoluta y no lo tocó, probablemente porque da buenos titulares, pero después tiene mucha letra pequeña difícil de encajar".

El periodista recuerda además que este mismo planteamiento ya figuraba en el programa electoral del PP en 2023. "Hace dos años nos contaron este gran anuncio que ahora vuelven a colocar. Una vez más se demuestra la falta de memoria de los medios: que nos vendan el mismo pescado tres veces como si fuera nuevo es algo que deberíamos hacernos mirar".

Por último, advierte sobre la estrategia de fondo: "Están intentando algo muy llamativo: convertir la inmigración en un problema vinculado a la delincuencia. ¿Qué es si no hablar de multirreincidencia y de delincuencia? No es más que un intento de relacionar ambas cuestiones".

