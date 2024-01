El periodista Ignacio Escolar, director de eldiario.es sostiene en Al Rojo Vivo que el problema de fondo que existe con respecto a qué es y que no "delitos de terrorismo" que tanto se está debatiendo en algunos ámbitos durante los últimos días, es que "hay jueces que están intentando dinamitar la ley de amnistía por un terrorismo que nunca existió".

Y es que tal como argumenta el profesional, "no había terrorismo en el procés. No hubo terrorismo en el procés. Desgraciadamente en este país sabemos perfectamente lo que es terrorismo y lo que no lo es", afirma Escolar.

Y no es cierto tampoco -añade- que el PSOE haya cambiado de posición con respecto a la primera ley de amnistía y la segunda, porque en la primera ya venía una definición de delito de t si no había sentencia firme que se iba a amnistiar".

Porque lo que no tiene sentido, apunta Escolar, es que Carles Puigdemont y Marta Rovira durante cuatro años no hayan sido "terroristas" y de repente ahora sí lo sean. "Lo que pasó en el procés fue gravísimo pero desde luego terrorismo no fue. Y aquí sabemos muy bien qué es terrorismo", insiste y finaliza.