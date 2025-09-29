Ignacio Escolar, sobre el plan migratorio de Feijóo: "A mí esta declaración de Murcia me parece un ejercicio de propaganda"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha analizado la propuesta de Feijóo de un visado por puntos para inmigrantes y ha añadido: "Es pescado viejo. Este carné por puntos ya se planteó en España en 2008, con Rajoy en la oposición".

En Al Rojo Vivo, el periodista Ignacio Escolar ha analizado la propuesta presentada por Alberto Núñez Feijóo durante la Declaración de Murcia: un visado por puntos para inmigrantes. El plan plantea un sistema similar al de Canadá o Australia, con el objetivo de controlar la entrada de migrantes dispuestos a trabajar en sectores sin mano de obra, que se adapten "mejor" a la cultura española y que procedan de países que colaboren con la política migratoria de un eventual Gobierno del PP.

Para Escolar, "esta declaración de Murcia me parece un ejercicio de propaganda". Y ha argumentado: "Primero, por cómo se firmó, que parecía un tratado de adhesión a la Unión Europea, con aplausos y atriles incluidos".

Ha añadido además: "Lo que nos están vendiendo ya nos lo habían vendido. Es pescado viejo. El carné por puntos para inmigrantes se planteó por primera vez en España en 2008, con Rajoy en la oposición. Luego llegó a la mayoría absoluta y no lo tocó, probablemente porque da buenos titulares, pero después tiene mucha letra pequeña difícil de encajar".

Escolar ha recordado también que "esto ya aparecía en el programa electoral del PP de Feijóo en 2023. Es decir, hace dos años ya nos contaron este gran anuncio que ahora vuelven a colocar. Una vez más se demuestra la falta de memoria de los medios de comunicación, porque que nos vendan el mismo pescado tres veces como si fuera nuevo es algo que deberíamos hacernos mirar".

Por último, ha alertado de la estrategia de fondo: "Están intentando algo muy llamativo: convertir la inmigración en un problema vinculado a la delincuencia. ¿Qué es si no hablar de multirreincidencia y de delincuencia? No es más que un intento de relacionar ambas cuestiones".

