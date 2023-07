El director de elDiario.es Ignacio Escolar ha celebrado este jueves en Al Rojo Vivo "el mejor dato de empleo que hemos tenido en la historia" de España. El periodista, además, está convencido de que si esta cifra la "hubiera logrado el PP, no se hablaría de otra cosa".

Escolar cree que esta vez el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "no acusará al Gobierno de maquillaje de las cifras"porque los datos son, "objetivamente, espectaculares". "Es el mejor dato de empleo que hemos tenido jamás en la historia del país. Estoy convencido que si este dato lo hubiera logrado un gobierno del Partido Popular, no se hablaría de otra cosa. No se hubiera hablado de otra cosa en la campaña electoral", ha sostenido Escolar.

De hecho, para él "una de las anomalías" es que con estas cifras de empleo "tan espectaculares, la izquierda haya ido justa" e, incluso, "el bloque conservador haya conseguido más votos".

Para Escolar, el dato histórico de empleo se debe, "en gran medida", a la reforma laboral porque ha permitido "un modelo de menos precariedad" y "ha generado con la subida del SMI mayor consumo". En definitiva, ha creado "más actividad y, por tanto, más empleo": "Una buena noticia por la que, sin duda, deberíamos alegrarnos", ha sentenciado.