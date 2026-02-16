Ignacio Escolar, sobre el apoyo de Guardiola al "feminismo de Vox": "Lo que está haciendo es terrorífico, impresentable y una falta de principios"

El periodista ha recordado que Guardiola había mantenido hasta ahora un discurso claro frente a la extrema derecha y ha cuestionado el giro adoptado: "Había defendido unos valores muy nítidos frente a Vox. Ya pasó una vez por debajo del futbolín porque su partido la obligó y ahora vuelve a hacerlo".

El director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, ha reaccionado en el programa Al Rojo Vivo a las declaraciones de María Guardiola, quien en una entrevista llegó a afirmar que su feminismo coincide con el de Vox.

Escolar se ha mostrado especialmente crítico con la estrategia política de la presidenta en funciones extremeña: "María Guardiola no puede jugar a dos cosas a la vez. O vas a unas elecciones con tu discurso o las evitas cambiándolo, pero las dos estrategias no son compatibles. Lo que está haciendo ahora es terrorífico e impresentable".

El periodista ha recordado que Guardiola había mantenido hasta ahora un discurso claro frente a la extrema derecha y ha cuestionado el giro adoptado: "Había defendido unos valores muy nítidos frente a Vox. Ya pasó una vez por debajo del futbolín porque su partido la obligó y ahora vuelve a hacerlo. ¿Quién la empuja a decir estas barbaridades sobre el feminismo de Vox? ¿De verdad alguien cree que así va a convencer a Santiago Abascal para que la perdone?".

Escolar ha cerrado su intervención con una crítica de fondo: "Me parece una ausencia de principios tremenda. Si crees en algo, defiéndelo. Y si no, no estés en política".

