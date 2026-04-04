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Uno de los dos pilotos

En busca del piloto de EEUU desaparecido: Washington agiliza su rastreo antes de que Irán lo capture

El contexto Este viernes, el régimen ayatolá derribó un cazabombardero estadounidense F-15E Strike Eagle y uno de los dos pilotos se encuentra en paradero desconocido dentro del territorio iraní.

Imagen del asiento eyectado del caza estadounidense en Irán
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Irán logró derribar este viernes un cazabombardero estadounidense F-15E Strike Eagle en el que se encontraban dos pilotos estadounidenses. Los medios de Estados Unidos han informado de que Washington ha podido rescatar a uno de los dos integrantes, pero el segundo se encuentra en paradero desconocido mientras el régimen ayatolá ha pedido a la población que lo atrapen.

La agencia de noticias 'Fars', muy cercana a los servicios de seguridad iraníes, ha difundido unas fotografías en las que, supuestamente, se pueden ver los restos de dicho caza F-15E Strike Eagle tras estrellarse. Pese a que la cadena 'CNN' ha explicado que uno de los pilotos ha sido rescatado con vida, también ha destacado que las fuerzas estadounidenses, así como las israelíes, están realizando labores de búsqueda para encontrarle en territorio enemigo.

Oficialmente, Donald Trump solo ha aseverado que este derribo no va a afectar a las negociaciones porque ha descartado hacer cualquier comentario sobre el operativo de búsqueda que se está realizando.

Ahora bien, Irán también intenta localizarle, pero, en su caso, para acabar con ellos. Así de claro ha sido el gobernador de la provincia suroeste de Irán, donde supuestamente ha caído el cazabombardero. No ha dudado en pedir a la población civil que actúe porque, si uno "mata o captura" a los pilotos de Estados Unidos, "será especialmente condecorado por la gobernación".

Además, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, ha bromeado en su cuenta de X con el ataque. "Después de derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que ellos mismos iniciaron ha sido degradada de 'cambio de régimen' a '¡Oye! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?'", ha escrito Qalibaf. Y sentencia con: "¡Guau! ¡Qué progreso tan increíble! Unos auténticos genios".

Pero el llamamiento ha surgido efecto. Desde tierra, los iraníes disparan a los helicópteros y aviones que vuelan a baja altura buscando al piloto. Cuanto más tiempo pase, menos posibilidades hay de rescatarlo de forma segura. Irán ha ofrecido condecoraciones y una recompensa de unos 60.000 euros al que consiga localizarlo. Eso sí, las indicaciones oficiales eran de no maltratar al piloto.

Aunque tampoco será fácil capturarlo porque debajo del asiento eyectable los pilotos cuentan con un arma diseñada específicamente para la supervivencia en misiones especiales.

Mientras tanto, Irán lo ha presentado como un hito dentro de la guerra y ha compartido numeroso material gráfico de los restos del F15E derribado al suroeste del país, cerca de la frontera con Irak.

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