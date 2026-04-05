Alba, tras tres intentos de suicidio: "Cuando desperté y vi el apoyo de mi familia sentí que había recuperado las ganas de vivir"

La joven recuerda cómo despertó en el hospital tras intentar quitarse la vida y cómo el apoyo de su familia le dio esperanza para seguir adelante. Expertos insisten en la importancia de acompañar y no dejar sola a la persona en crisis.

Alba logró sobrevivir a tres intentos de suicidio. Hoy recuerda con claridad el momento en el que despertó en una cama de hospital, todavía marcada por el miedo y la culpa. "No quería ser más problema del que ya me había sentido", relata.

Tras intentar quitarse la vida, sentía miedo de cómo reaccionarían sus padres y su entorno. Sin embargo, lo primero que escuchó al abrir los ojos fue un mensaje de apoyo. "Lo primero que me dijo mi madre y toda mi familia fue: 'Te vamos a ayudar'", recuerda Alba.

Ese gesto marcó un antes y un después. "Recuerdo cómo me acababa de quitar la vida y cuando me desperté en la cama dije: las he recuperado. Ya todo va a estar bien". Aunque reconoce que la recuperación no fue sencilla, ese momento le devolvió algo que hacía tiempo había perdido. "Luego no es así porque el proceso es muy difícil, pero me dieron esa esperanza que hacía mucho que no sentía".

Historias como la de Alba recuerdan a la de Kevin, el joven que en el año 2000 saltó desde el puente Golden Gate con 19 años. Su vida se salvó gracias a que una mujer que pasaba por la zona alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos. Después, ya en el hospital, Kevin sintió "vergüenza": "Sentí el peso del dolor que había causado a toda mi familia y a todos mis amigos. Realmente lastimé a mucha gente".

Los especialistas coinciden en que el acompañamiento es fundamental cuando una persona atraviesa una crisis suicida. Enric Armengou, psiquiatra especialista en prevención de la conducta suicida, explica que "cuando hay crisis tenemos que estar y decirles que no vamos a dejar que se mueran, que vamos a estar con ellos, acompañarlos a terapia y pedir ayuda".

La psiquiatra Marian Rojas también insiste en el papel de las familias. "Los padres tienen que intentar transmitir a los hijos que no están solos, que aunque haya mucho miedo, intenten hacerles sentir que hay solución y que les van a acompañar en todo el proceso", advierte.

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.