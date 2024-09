La aprobación de los Presupuestos de 2025 se presenta como uno de los deberes pendientes del Gobierno en este arranque del nuevo curso político. Ignacio Escolar ha desvelado en Al Rojo Vivo si cree que será posible que acaben saliendo adelante.

"Es más probable que no, pero las dos cosas pueden ocurrir", ha reconocido. El periodista ha explicado que el Ejecutivo trabaja con la hipótesis de la "prórroga" de los Presupuestos, recordando que no sería la primera vez que esto ocurre en España. "Pasó en bastantes ocasiones con el Gobierno de Mariano Rajoy", ha señalado.

De momento, ha destacado que estamos con unos Presupuestos prorrogados que al Gobierno le han "venido bien" porque le han permitido "reducir el déficit más de lo que hubiese ocurrido en otras circunstancias".

Ahora, sobre la posibilidad de que se acuerden unos nuevos, Escolar ha reconocido que "todo depende de Junts".