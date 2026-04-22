Ignacio Cembrero: "La debilidad de Trump se demuestra en que ni siquiera se atreve a fijar una fecha para la expiración del nuevo ultimátum"

El periodista ha analizado la delicada situación internacional tras la guerra con Irán, el impacto sobre el petróleo y las crecientes dificultades de suministro energético: Hay países como Eslovenia, donde ya se han introducido restricciones en las gasolineras".

Ignacio Cembrero ha analizado en Al Rojo Vivo la delicada situación internacional tras la guerra con Irán, el impacto sobre el petróleo y las crecientes dificultades de suministro energético.

El periodista se refiriere sobre la siutacion de varias petroleras españolas ya alertan de problemas a corto plazo. Al mismo tiempo, advirte de que otros países europeos atraviesan un escenario aún más complicado: "Hay países que están peor, como Eslovenia, donde ya se han introducido restricciones en las gasolineras". También puso el foco en Asia: “Si miramos a Extremo Oriente, su dependencia de los hidrocarburos que llegan del Golfo es todavía mayor”.

En ese contexto, Antonio García Ferreras añade otra preocupación global: "En África, que tú conoces muy bien, hay países que pueden sufrir hambrunas si esto no se soluciona pronto por la pérdida de fertilizantes".

Cembrero coincide en el diagnóstico y alerta de sus consecuencias: "Eso significa hambruna y también emigración hacia lugares más seguros, como puede ser Europa".

Sobre una posible salida diplomática, señala que Irán ha fijado una condición clara para volver a negociar: "Las autoridades iraníes creen, acertadamente o no, que tienen la sartén por el mango. Exigen que se levante el bloqueo y, a partir de ahí, regresarían a Islamabad para retomar las conversaciones".

El periodista explica que sería necesario desmontar tanto el bloqueo impuesto a Irán como el contra bloqueo impulsado por Donald Trump. "Si hubiera un principio de acuerdo, la situación se aliviaría. No se resolvería de un día para otro porque hay infraestructuras dañadas y mucha desconfianza, pero sería un gran alivio".

Sin embargo, recuerda que ese escenario está lejos de producirse: "La reunión prevista en Islamabad se ha cancelado y no hay perspectivas de que se convoque otra próximamente".

Por último, lanza una crítica directa a Trump: "Su debilidad queda demostrada cuando ni siquiera se atreve a fijar una fecha para el vencimiento del nuevo ultimátum. Dice que será cuando Irán haga una propuesta o cuando ellos se pongan de acuerdo".

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