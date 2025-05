Habla una testigo del tiroteo a un ucraniano en un colegio de Pozuelo: "Soy de Valencia y petardos no eran"

Una estudiante de la residencia situada junto al lugar del tiroteo contra un exasesor del Gobierno ucraniano ha relatado en Al Rojo Vivo cómo lo ha vivido: "Me he despertado con un ruido muy fuerte… Han sido como seis o siete tiros muy seguidos", ha contado con miedo.

A las puertas del Colegio Americano de Pozuelo, junto a una residencia de estudiantes y en plena entrada de los niños al colegio, se ha producido este miércoles un tiroteo contra Andréi Portnov, influyente expolítico ucraniano y antiguo asesor de Víktor Yanukóvich, presidente de Ucrania durante dos décadas.

Inés, una de las residentes, ha contado en Al Rojo Vivo cómo ha vivido la escena. "Yo estaba durmiendo y me he despertado con un ruido muy fuerte. Soy de Valencia y petardos no eran… Han sido como seis o siete tiros muy seguidos", ha relatado.

Cuando se ha asomado a la ventana, en un primer momento no vio nada. "Luego escuché el grito de una chica y la vi correr de un lado a otro de la calle, con mucho miedo", ha recordado.

"Cuando hemos oído la primera sirena de policía, hemos bajado a ver qué pasaba y hemos visto al hombre en el suelo", ha explicado Inés.

Según cuenta, los agentes se personaron en la residencia para consultar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no tomaron declaración a los estudiantes como testigos directos. "No hemos llegado a ver la escena exacta porque cada uno estaba en su habitación y no había nadie fuera", ha aclarado.

"Da mucho miedo porque esta es una de las zonas más seguras de Madrid, nunca había pasado nada… y que maten a alguien delante de tu casa asusta mucho", ha confesado Inés, visiblemente impactada, frente a las cámaras de Al Rojo Vivo.