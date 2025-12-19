Habla el cura de Fuente de Cantos, víctima del robo de los votos en Extremadura: "Como se sepa qué he votado me lían aquí la del San Quintín"

Los detalles Juan Francisco Apolo, el sacerdote de Fuente de Cantos, es uno de los 124 vecinos al que le robaron el voto por correo en Extremadura. Cuenta a laSexta que el jueves por la tarde, cuando estaba en misa, recibió una llamada "urgente" de Correos para poder volver a ejercer su derecho a voto este viernes.

El sacerdote Juan Francisco Apolo fue sorprendido durante una misa con una llamada urgente de Correos, informándole que debía volver a votar tras el robo de su voto por correo. En Fuente de Cantos, Badajoz, ladrones sustrajeron una caja fuerte con 14,000 euros y 124 votos por correo, que luego fue encontrada abierta y calcinada. La Guardia Civil investiga el caso como delincuencia común, no un ataque a la democracia. La mayoría de los afectados, incluido Apolo, ya han vuelto a votar. El sacerdote expresó su preocupación por la privacidad de su voto, destacando la importancia de la neutralidad política, especialmente en comunidades pequeñas.

El sacerdote Juan Francisco Apolo estaba tranquilamente este jueves dando misa cuando, de pronto, su sacristana le dijo que tenía que salir un momento porque tenía una llamada "urgente". Se trataba de Correos, quien le pedía que se acercara otra vez a las oficinas para recoger el sobre y poder votar. Lo extraordinario de esta historia es que el cura ya había votado.

Tal y como cuenta Juan Francisco Apolo a laSexta, él es uno de los 124 vecinos de Fuente de Cantos, Badajoz, al que le robaron su voto por correo. Durante la madrugada del jueves, varios ladrones intentaron llevarse la caja fuerte de las oficinas postales de Santa Amalia, Torremejía y Fuente de Cantos. Fue en esta última donde consiguieron llevársela con los 14.000 mil euros y los famosos 124 votos por correo que había en su interior. Horas más tarde, la Guardia Civil encontró en las afueras del municipio la caja fuerte abierta y calcinada con los votos robados tirados por el suelo.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, se trata de un caso de delincuencia común. Los ladrones no pretendían "robar la democracia" como así aseguran desde el PP, su objetivo no era más que el dinero en efectivo y, por el camino, se acabaron topando con 124 votos por correo que se guardaban en esa misma caja fuerte.

De los 124 vecinos, 112 han vuelto a votar

Tal y como ha asegurado este viernes en Al Rojo Vivo la directora de Operaciones de Correos, Olga García, de los 124 vecinos que vieron sustraído su voto tras el robo, 112 ya han vuelto a votar. Uno de ellos es Juan Francisco Apolo, el sacerdote de Fuente de Cantos.

El afectado ha contado a laSexta que se enteró de todo lo que había ocurrido cuando un compañero le envió una noticia que contaba lo sucedido bromeando con que "vamos a saber a quién votas". "Han robado los votos de Fuente de Canto", le anunció.

Acto seguido, relata el cura que llamó corriendo a la concejala para preguntarle si la noticia era cierta y si tenía algún tipo de solución porque él quería votar. "Me dijo que estaba la Junta buscando fórmulas", señala.

Así, cuando este jueves Apolo estaba en medio de la misa, en torno a las 18:00 de la tarde, su sacristana le avisó que tenía una llamada "urgente" de Correos y que tenían que hablar con él para que pudiera volver a ejercer su derecho a voto este viernes. "Bajé un momento y cogí el sobre para poder votar esta mañana", ha asegurado el cura del pueblo, quien ha indicado que esta mañana ha vuelto a votar de nuevo.

"Si alguien tiene que parecer neutral es el cura"

Además, Apolo ha confesado que el jueves tuvo cierta preocupación al pensar que la gente del pueblo pudiera conocer su voto tras el robo. "Los pueblos son los pueblos, lo conocemos todo. Es verdad que el voto es privado y nadie lo sabe, pero hay familias que se pueden destacar... Pero si alguien tiene que parecer neutral es el cura", ha indicado a laSexta.

"Si algo crea mucha polémica es la política. Yo por eso soy muy neutral en este aspecto. Como se sepa qué he votado me lían aquí la del San Quintín porque cuando me vean ahí en el altar y digan este vota a esto o a esto otro...", ha confesado.

Lo cierto es que según la LOREG, el sistema sabe quién ha votado por correo y cuándo, pero no sabe por quién ha votado. Una vez que el voto se envía, se registra su llegada, pero nunca se conoce el contenido. Por eso, incluso si alguien roba un sobre, no puede saber a quién beneficia.