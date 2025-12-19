Correos defiende las "garantías" del voto en Extremadura frente a los ataques del PP: "De los 124 votantes que vieron sustraído su voto han votado 112"

Los detalles De los 124 votantes que vieron sustraídos sus votos, 112 ya han vuelto a votar. Además, la directora de Operaciones de Correos ha asegurado que ya han contactado con los otros 12 que quedan, por lo que espera que en las próximas horas puedan volver a votar.

Tras el robo de una caja fuerte en una oficina de Correos en Badajoz, donde se sustrajeron 124 votos por correo, 112 de esos vecinos ya han vuelto a votar. Olga García, directora de Operaciones de Correos, defendió en Al Rojo Vivo las garantías del voto por correo frente a las acusaciones del PP de un supuesto pucherazo. A pesar de los robos en tres oficinas postales en Extremadura, la Guardia Civil indica que se trata de delincuencia común. Correos y la Junta Electoral Central implementaron medidas urgentes para garantizar el derecho al voto de los afectados. García subrayó la fiabilidad del sistema de voto por correo y confía en que los 12 votantes restantes puedan ejercer su derecho pronto.

Durante la madrugada del jueves, tres oficinas postales de la comunidad han sido asaltadas en los municipios de Santa Amalia, Torremejía y Fuente de Cantos. En las dos primeras, los ladrones se llevaron artículos comerciales de la oficina y, aunque forzaron las cajas fuertes, no se pudieron robar su contenido.

En cambio, en Fuente de Cantos extrajeron la caja fuerte entera. En su interior había 14.000 mil euros y los famosos 124 votos por correo. En la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha encontrado a las afueras del municipio la caja fuerte abierta y calcinada, junto a los votos robados, que estaban tirados por el suelo. De hecho, según la investigación de la Guardia Civil, todo apunta a que se trata de un caso de delincuencia común.

Así, García ha contado que, ante estos hechos excepcionales "ajenos absolutamente al devenir del proceso electoral" y en el que "el móvil de los ladrones parece que era el efectivo", "se desencadenan una serie de hechos rápidos por parte de Correos y de la Junta Electoral Central para poder garantizar el derecho de todo ciudadano a su voto".

De esta manera, la directora de Operaciones de Correos ha comentado que el jueves se tomaron "una serie de medidas de forma urgente para duplicar la documentación electoral de los 124 votantes". Procedieron con un "operativo logístico específico y extraordinario" para contactar con todos esos votantes lo antes posible.

"El voto por correo es absolutamente fiable y garantista"

Según ha asegurado García, "de los 124 votantes que vieron sustraído su voto, han votado en estos momentos 112". "El porcentaje de recuperación de la normalidad es muy elevado", ha añadido la directora, quien ha insistido en que "seguimos operando para que todos ellos voten". Por ello, ha dicho que, "seguramente en unas horas", esos 12 vecinos que aún quedan por votar, finalmente lo hagan.

Al ser preguntada por si es fiable votar por correo en unas elecciones, García ha respondido que "lo avalan los más de 40 años de democracia con voto por correo" en los que dice, "todo se desarrolla en una situación de normalidad".

En cambio, desde el PP quieren alimentar la idea de que "la democracia está en peligro" por un falso pucherazo. Ante esto, García ha respondido que "desde Correos solamente podemos decir que la ciudadanía tiene que estar tranquila".

"El voto por correo es absolutamente fiable y garantista. Cuando pasa un hecho excepcional contamos con mecanismos suficientes para restablecer aquello que se hubiera podido resentir", ha dicho. Y ha vuelto a mencionar que de los 124 votantes que vieron sustraídos sus votos, 112 ya han vuelto a votar. Así, espera que en las próximas horas consigan que los 12 que quedan, con los que ya han contactado, puedan volver a votar.