Guillermo Pulido analiza las intenciones de Trump de acabar con la guerra: "No va a poder acabar con ella a su voluntad"

Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, analiza la intencion de Trump de querer terminar con la guerra. Según ha informado 'The Wall Street Journal', Trump estaría dispuesto a dar por acabada la guerra en Irán incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado.

Donald Trump estaría dispuesto a marcharse de Irán incluso dejando el estrecho de Ormuz en su actual situación de bloqueo. Según informa 'The Wall Street Journal', el mandatario ha comentado con sus asesores más cercanos la posibilidad de poner fin a la campaña militar estadounidense y dejar para más adelante la reapertura de Ormuz, para lo cual presionaría a sus aliados en Europa y el Golfo para que lideren la reapertura del estrecho.

Sin embargo, y según Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, "desde luego, Trump no va a poder acabar con la guerra a su voluntad, porque la intención de Irán es lanzar ataques contra EEUU".

Y además, añade Pulido, "los vecinos regionales, es decir, todos las monarquías del Golfo e Israel, de manera indefinida, hasta conseguir una especie de objetivo que es conseguir una especie de esfera de influencia (...) y que las bases estadounidenses se vayan fuera de la región. Esos son los objetivos iraníes, por lo menos, los del liderazgo iraní actual".

Por tanto, añade el analista que más allá de lo que pueda decidir Donald Trump, "que es verdad que por su retórica ya indicaba que quería desentenderse de esta guerra", no es realista dadas las intenciones iraníes: "Es una guerra total que creen que o una de dos, o consigue estos objetivos de crear una esfera de influencia o serán destruidos".

En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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