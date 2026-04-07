El Gobierno no teme represalias de EEUU por su posición sobre Irán: "Nada lo indica y no tendría sentido"

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores ha dejado claro que el Gobierno no puede actuar por "miedo" o "presiones", señalando que deben hacerlo en defensa "de los intereses de los españoles".

José Manuel Albares ha asegurado que el Gobierno de España no teme represalias por parte de Estados Unidos después de que se hayan posicionado desde un primer momento en contra de la guerra en Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores ha destacado que nada indica que el presidente Donald Trump vaya a llevar a cabo medidas contra España por esto. "No tendría sentido ninguna represalia por una decisión soberana del gobierno de un país en cumplimiento del derecho internacional, de un convenio entre dos países y de la Carta de las Naciones Unidas", ha indicado.

Además, ha dejado claro que el Gobierno no toma decisiones por miedo o por presiones. "Siempre se hace en defensa de los intereses de los españoles, de nuestro suministro energético, nuestra economía y nuestros valores", ha aclarado.

Un momento que ha aprovechado para señalar que mantienen un diálogo "fluido" con el embajador de Estados Unidos en España. "Hay una relación fluida", ha asegurado.

Por otro lado, sobre cómo reaccionó la Unión Europea al ataque de EEUU e Israel a Irán en un primer momento, el ministro ha reconocido que le hubiese gustado que la respuesta hubiese sido más "clara, rápida y contundente".

Albares ha defendido que es importante que los europeos estemos unidos, recordando que poco a poco todos los países que forman la UE se están sumando a la posición de España.

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