El ex primer ministro de Italia y presidente del partido Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ha analizado en Al Rojo Vivo la situación política en Italia tras las elecciones en la primera entrevista que concede a una televisión española tras los comicios.

Conte se ha mostrado a la expectativa de lo que pueda traer a la política la recién nombrada primera ministra Giordia Meloni. "Quiero tranquilizarles, pues el sistema democrático italiano es sólido y fuerte, nuestros principios constitucionales son firmes, y evidentemente vigilaremos para que la política de este gobierno se inspire en estos principios y los respete", ha comenzado. Y aunque se muestra vigilante, reconoce que no es optimista. "No podemos esperar mucho si tenemos en cuenta cómo ha empezado, porque en el discurso programático (de Giorgia Meloni) no ha mencionado el trabajo mal pagado, que es una lacra enorme en Italia, donde no existe el salario mínimo; no ha mencionado el empleo precario, donde están los más marginados de la población", señala.

Así, el ex primer ministro italiano reconoce que cree que "el riesgo es que premie a las clases privilegiadas, ya con la amnistía fiscal que han preanunciado, con la que premian a los corruptos y a los evasores. Tampoco tiene buena pinta la noticia de que quieren aumentar el umbral de pagos en efectivo a 10.000 euros. Hemos visto el equipo de gobierno, el prólogo con Berlusconi...", añade.

Preguntado sobre si cree que el nuevo gobierno va a durar en el tiempo y si puede funcionar la unión de Meloni, Berlusconi y Salvini, el líder del Movimiento Cinco Estrellas lo define como "sólo un cartel electoral". Es para él una coalición que en campaña lanzó por separado "propuestas políticas muy diferenciadas". Y por ello, señala otro peligro, que sería que la "dialéctica interna frene la acción de gobierno".

También analiza las últimas palabras de Meloni, que ha dicho tomar "distancia" del fascismo. Conte cree que es "una declaración exigente, pero también un acto debido, porque nuestra constitución, nuestro orden democrático tiene un fundamento antifascista, y éste es el requisito mínimo para aspirar a gobernar el país".

"Hacer la guerra a los pobres es una tontería, algo indigno"

El vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, habla de tomar medidas en los puertos para detener el flujo de migrantes, toda una primera declaración de intenciones. conte recurda que ya en su primer gobierno trabajó en Europa por una "única solución posible, es decir, una gestión europea con redistribución y con gran responsabilidad solidaria europea". Esa es la única perspectiva posible, el resto es propaganda", defiende Conte.

En cuanto a la amenaza de Meloni de eliminar la "redito di cittadinanza" (renta mínima vital), Conte se muestra contudente. "Pensar en hacer la guerra a los pobres es realmente una tontería, algo indigno". Y añade: "además, el Istat, nuestro instituto nacional de estadística, ha certificado que con la renta de ciudadanía salvamos a un millón de ciudadanos de la pobreza durante la pandemia. Por lo tanto, mejoremos esta renta, es una reforma compleja, pero si quieren abolirla, encontrarán nuestra firme oposición, en el parlamento y en las calles, en los pueblos, en las plazas, en las ciudades".

Y es que Conte insiste en lo dicho en los últimso días. Hará una oposición "implacable". "No permitiremos ningún retroceso en las batallas sobre derechos sociales y derechos civiles. Este gobierno tiene derecho, tiene legitimidad para gobernar porque ha recibido el voto de los italianos, para hacer sus propuestas, pero no vamos a permitir que Italia mueva las manecillas del reloj hacia atrás".

Porque para Conte, la oposición no se hace sólo con números. "Evidentemente, tenemos números más bajos que el gobierno, pero la oposición se hace con la fuerza de los argumentos, con la fuerza política y moral. Y siempre recuerdo, que el grupo mayoritario, la coalición de centro-derecha, unida ha recibido el apoyo de uno de cada cuatro ciudadanos con derecho a voto, porque la ley electoral premia muy a quien obtiene más votos; así que no hay una mayoría en el país que apoye a este gobierno. Y si toman un camino de retroceso respecto a las prioridades de los ciudadanos, las necesidades de los que más dificultades tienen, dificultades económicas y sociales de las empresas y de las familias, esta fuerza de oposición del Movimiento 5 Estrellas tendrá el apoyo de todo el país", sentencia.