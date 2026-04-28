García-Ayllón señala cuál es el problema de la infraestructura ferroviaria: "Ha crecido mucho, pero de manera desequilibrada"

El ingeniero y director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena ha advertido que, aunque hemos crecido "mucho" en la red ferroviaria, esto no va asociado a "la inversión necesaria".

Salvador García-Ayllón, ingeniero y director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha analizado el accidente ferroviario en Adamuz, destacando que aunque las roturas de carriles pueden ser un hecho que ocurra con relativa frecuencia, el tema es está en "dotar al sistema de resiliencia" para que no tenga las consecuencias que ha tenido.

"Ha sido una causa multifactorial. El hecho de que sea tan catastrófico viene derivado de que puede que no se haya hecho el mantenimiento necesario previamente", ha explicado.

El ingeniero ha advertido que estamos creando un sistema "desequilibrado" en el que estamos creciendo mucho, pero no somos capaces de mantener las infraestructuras que tenemos.

"Hemos crecido mucho en la red, pero ese crecmiento no va asociado a la inversión necesaria", ha explicado, indicando que este es un debate que se tiene desde hace un tiempo.

De esta forma, ha destacado que hemos creado una gran infraestructura y tenemos un sistema "bueno y resilente", pero ha crecido de manera desequilibrada. "Esto traerá problemas en los próximos años", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.