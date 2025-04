García Cuartango, sobre Pedro Sánchez y el apagón: "Ha gestionado mal la información, esto va a abrir una batalla política"

"Sánchez ha dicho a las seis de la tarde que no cogiéramos el coche y que estuviéramos atentos a los canales oficiales, pero no se ha dicho nada por los canales oficiales", critica el periodista.

Este 28 de abril será recordado durante mucho tiempo como el día en el que toda España y parte de Europa sufrieron un apagón sin precedentes. Una situación que, de momento, no tiene explicación, ya que Pedro Sánchez no ha indicado cuál podría ser el origen del corte de suministro, aunque ha dejado claro que "no se baraja ninguna hipótesis".

Una decisión comprensible para Pedro García Cuartango, que asegura que el Ejecutivo debe ser prudente antes de lanzar acusaciones: "Entiendo que el Gobierno tiene que tener cautela y no lanzar hipótesis sin tenerlas confirmadas".

No obstante, el periodista cree que Moncloa ha tardado demasiado en dar indicaciones a los ciudadanos ante la crisis: "Sánchez ha dicho a las seis de la tarde que no cogiéramos el coche y que estuviéramos atentos a los canales oficiales, pero no se ha dicho nada por los canales oficiales".

"El Gobierno ha reaccionado tarde y no ha gestionado bien la información", asegura el colaborador de Al Rojo Vivo, que teme que esta situación se va a politizar. "Esto va a abrir una batalla política y el PP y el PSOE se van a enzarzar a partir de mañana", concluye García Cuartango.