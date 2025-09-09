García Cuartango, sobre la fianza de 150.000 euros del fiscal general: "Me ha dejado perplejo"

El juez Ángel Luis Hurtado abre juicio oral al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y le impone una fianza de 150.000€. El periodista reacciona perplejo ante esta medida cautelar y pide un juicio justo.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— al fiscal encargado de la causa contra él.

En el mismo auto, el magistrado impone a García Ortiz una fianza de 150.000 euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias, con el apercibimiento de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de sus bienes.

Sobre esta medida cautelar ha reaccionado el periodista Pedro García Cuartango: "No lo entiendo, me ha dejado absolutamente perplejo. No comprendo esa responsabilidad civil por la difusión de unos correos. Se entiende que pudo afectar a la honorabilidad del novio de Díaz Ayuso, pero sinceramente me deja perplejo".

Aunque no le sorprendió que el juez Ángel Hurtado dictara la apertura de juicio tras el fin del año judicial, Cuartango ha insistido: "Ignoro si el fiscal general es culpable o no. Es cierto, como dice el juez, que hay indicios que apuntan a su culpabilidad, pero también hay testimonios que lo exculpan".

El periodista ha cerrado su intervención subrayando la necesidad de garantías procesales: "He analizado el caso a fondo, hasta trazar organigramas con fechas y horas, y sigo sin una conclusión clara. Lo único que pido es que el fiscal general tenga un juicio justo".