García Aller, sobre Zapatero y las joyas: "No es cualquier expresidente; es quien adoptó el Código de Buenas Prácticas, que obligaba a no quedarse con regalos"

Marta García Aller ha analizado en Al Rojo Vivo la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que, pese a la confusión del caso, hay una cuestión "clara" en términos fiscales y señalando la contradicción con el Código de Buenas Prácticas que él mismo impulsó.

La periodista Marta García Aller ha analizado en Al Rojo Vivo la situación en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que "todo es muy confuso", aunque ha subrayado que hay aspectos que considera claros desde el punto de vista fiscal.

"Lo que no es confuso es que tener joyas de ese valor en casa debe ponerse en conocimiento de la Agencia Tributaria, te lo haya regalado tu abuela o una emperatriz. No puede ser que se tengan joyas por valor cercano al millón de euros sin tributar", ha afirmado.

García Aller ha añadido además un elemento que considera especialmente relevante: "No es cualquier persona la implicada, ni cualquier expresidente. Es quien impulsó el Código de Buenas Prácticas, que obligaba a no quedarse con regalos y a comunicar este tipo de bienes a Patrimonio. Y, según lo que se ha conocido, ese mismo protocolo no se habría cumplido".