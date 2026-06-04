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García Aller, tajante contra el PSOE por sus explicaciones del caso Leire: "Se está faltando el respeto a los militantes y a los votantes"

La periodista Marta García Aller critica la actitud del PSOE tras salir a la luz el sumario del llamado caso Leire. En el vídeo, los detalles.

Marta García

Tras señalarla UCO que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente", Marta García Aller, periodista de El Confidencial, critica la actitud y la falta de explicaciones del PSOE ante este caso, cuyo sumario conocidos hace apenas 24 horas.

"Este cambio de rumbo que estamos escuchando en las declaraciones que hace el PSOE, que son declaraciones, no explicaciones, me parece que se está faltando el respeto a los militantes y a los votantes del PSOE, porque escudarse en los "honrados" para no tener que dar explicaciones sobre los que no lo son es un acto de cobardía", afirma la periodista haciendo alusión al mensaje que ayer por la tarde, apenas unas horas después de salir el sumario, escribía en redes sociales Rebeca Torró.

Así, García Aller considera que "sobre los que hay que dar explicaciones es sobre los que no lo son honrados. Y estamos viendo que ahí, cada vez hay más gente. Ya no son manzanas podridas, aisladas. Era más verosímil creerse que Cerdán y Ábalos iban por su cuenta cuando era un caso de enriquecimiento personal, y aun así es complicado porque no dejaban de ser los secretarios de organización del PSOE, que cuando sabemos que la trama criminal que está investigando la UCO y lo que revela el sumario es todo un entramado para proteger al presidente del Gobierno".

Y esas explicaciones, concluye la periodista, "todavía no se están dando". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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