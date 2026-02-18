García Aller, sobre el presunto caso de agresión sexual en la Policía: "Estos comportamientos ya no quedan impunes y hay más mujeres que se sienten fuertes para denunciar"

En Al Rojo Vivo, la periodista ha subrayado la gravedad del caso: "Llegó a llamarla hasta 17 veces en un día; al no contestarle, le envió mensajes, algunos con insultos. Hay acoso continuado e intentos de disuadirla, afectando al número dos y a su entorno".

La denuncia por agresión sexual contra el hasta ayer director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha sacudido Interior. González ha presentado su dimisión al ministro Fernando Grande-Marlaska, alegando que lo hacía para "no dañar el nombre de la Policía Nacional" según adelantó Cadena SER y confirmó laSexta. La renuncia se hará efectiva en las próximas horas.

Sobre el contexto general, la periodista de 'El Confidencial' y analista de Al Rojo Vivo, Marta García Aller, puso el foco en un cambio de fondo: "Estamos conociendo muchas denuncias contra altos cargos por acoso sexual o violación y lo primero que hay que decir —más allá de que todo sea presunto y haya investigaciones en marcha— es que no hay de repente una epidemia. Lo que ocurre es que estos comportamientos ya no quedan impunes. Hay más mujeres que se sienten fuertes para denunciar".

En cuanto al caso concreto, ha subrayado la gravedad de los elementos recogidos en la denuncia: "Lo que hemos conocido sobre el número dos de la Policía deja claro que hay indicios. Lo ha dicho el abogado: hay grabaciones. Ella asegura que llegó a llamarla hasta 17 veces en un mismo día; al no contestarle, le envió mensajes, algunos con insultos. La denuncia describe un acoso continuado y también intentos de disuadirla para que no denunciara. Son hechos que no solo afectarían al número dos —que ya ha dimitido— sino también al entorno que habría tratado de frenar a la víctima".

En la misma línea, el politólogo Ignacio Urquizu ha añadido una reflexión más amplia: "Toda esta información muestra que todavía queda mucho camino por recorrer en España en igualdad de género. Estamos conociendo demasiados casos, en política y ahora en la Policía. Para que las mujeres se sientan seguras hay que seguir tomando medidas y, por supuesto, quien haya hecho algo debe pagarlo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.