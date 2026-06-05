Borja Sémper, tras las palabras de Sánchez sobre la trama: "Él no sabía nada de Ábalos, nada de Cerdán, nada de Zapatero ni nada de Leire Díez"

El portavoz 'popular' ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo que "estamos asistiendo al colapso, a la degradación definitiva de un gobierno y a la degradación definitiva de un presidente del Gobierno".

Borja Sémper, portavoz del PP, ha criticado irónicamente al presidente Pedro Sánchez, sugiriendo que desconocía las acciones de figuras como Ábalos, Cerdán, Zapatero y Leire Díez, en relación a la financiación del Partido Socialista. Sémper ha señalado que la gerente del PSOE está imputada y ha cuestionado la falta de responsabilidad política en el gobierno. A pesar de las críticas, descartó presentar una moción de censura contra Sánchez, argumentando que no hay mayoría para cambiar el gobierno. Sémper también expresó su descontento con la naturalización de la mentira en la política actual y la falta de consecuencias para los políticos que mienten.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha ironizado este viernes con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no "sabía nada de Ábalos, nada de Cerdán, nada de Zapatero ni nada de Leire Díez".

"Él no sabía nada de Ábalos, no sabía nada de Cerdán, no sabía nada de Zapatero, no sabía nada de la financiación del Partido Socialista. Hoy la gerente del Partido Socialista está imputada. No sabe nada de Leire", ha asegurado Sémper este viernes en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Además, ha hecho hincapié en que "curiosamente esta estructura se monta después de los cinco días en lo que el presidente del Gobierno se recluye para pensar si le sigue siendo rentable ser presidente del Gobierno". "Por cierto, un capítulo que hemos pasado por alto, pero manda narices", ha añadido.

De esta manera, el 'popular' ha asegurado que "estamos asistiendo al colapso, a la degradación definitiva de un gobierno, a la degradación definitiva de un presidente del Gobierno".

Sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska quien mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil Mercedes González tras haber negado en un principio que hubiera mantenido ningún encuentro con Leire Díez, la fontanera del PSOE, Sémper ha asegurado que "nos han mentido".

A pesar de confesar tener un "respeto personal e inquebrantable" hacia Marlaska, ha insistido en que es "profundamente crítico de todo lo que estamos viendo desde el punto de vista político".

"Nos han mentido. Yo creo que es verdad que llevamos unos años en el que la mentira se ha naturalizado. Hemos aceptado en el espacio público que a un político, incluso cuando nos miente a la cara, no le pase factura", ha señalado.

"Lo que sucede que esta semana lo que estamos viendo es obsceno, profundamente obsceno. Y además, yo creo que probablemente Fernando Grande-Marlaska está dando la peor de las excusas posibles del sanchismo", ha añadido.

Así, ha lamentado que "nadie dimite ni nadie asume ni la más mínima responsabilidad política" pese a que "el ministro o la directora general de la Guardia Civil han estado mintiéndonos a todos a la cara".

Borja Sémper descarta una moción de censura

El portavoz del PP ha descartado presentar una moción de censura para echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de Moncloa. Al ser preguntado por la posibilidad de presentarla, Sémper ha reconocido que aunque "No hay mayoría para gobernar, tampoco hay una mayoría para cambiar el Gobierno".

"Lo que sí digo es que nosotros no renunciamos absolutamente a nada, pero que nada está sobre la mesa. Esto es lo que creo que tenemos que hacer. Es, primero, no equivocarnos, aportar dignidad, sensatez, ante todo lo que está pasando y ofrecer una alternativa de esperanza a los españoles", ha dicho Sémper.

Así, ha añadido que, "si algún día esta posición evoluciona y cambia, lo anunciaremos y lo contaremos". "A día de hoy yo no te puedo engañar. Nosotros estamos aquí -iba a decir acojonados-, estamos alucinando con lo que estamos viendo y conviene seguir viendo con tranquilidad lo que está sucediendo y ofreciendo una alternativa a los españoles", ha insistido.

Además, Sémper ha asegurado que al Gobierno "aceptar la corrupción le renta más que dar la palabra a los españoles". "Él no sabía nada de Ábalos, no sabía nada de Cerdán, no sabía nada de Zapatero, no sabía nada de la financiación del Partido Socialista. Hoy la gerente del Partido Socialista está imputada. No sabe nada de Leire", ha señalado Sémper, quien ha hecho hincapié en que "curiosamente es una estructura que se monta después de los cinco días en lo que el presidente del Gobierno se recluye para pensar si le sigue siendo rentable ser presidente del Gobierno". "Por cierto, un capítulo que hemos pasado por alto, pero manda narices", ha añadido.