García Aller, sobre la asistente de Ábalos: "¿A qué se refería con 'lo que le espera hoy'? ¿Al interrogatorio o a la posibilidad de dormir en chirona?”

La periodista Marta García García Aller reacciona a la actitud de la asistente de Ábalos cuando salía del Congreso para acudir a los tribunales a declarar, por cuarta vez, en el marco del llamado 'caso Koldo'.

José Luis Ábalos ha acudido a la Sesión de control al Congreso de los Diputados que se celebra cada miércoles, pero el exministro salía de allí sobre las 9:10 h para acudir a los tribunales a declarar, por cuarta vez, en el marco de la investigación del llamado caso Koldo.

A su salida, su asistente de prensa se ha enfrentado a los periodistas, tapándole con sus manos las cámaras de televisión allí presentes, e intentando que no le hiciesen preguntas a Ábalos: "Una persona que va a ir donde va a ir ahora mismo y con todo lo que va a caer, no se le puede ahora interrumpir", clamaba su asistente. "¿Con lo que tiene ahora por delante? ¿Hay que desequilibrarlo, no? Por favor. No quiero que le metaís la alcachofa en un día como hoy. No me lo desequilibréis, que bastante tiene que pelear hoy", pedía a los periodistas.

"No quiere que le metieran la alcachofa, tendría que haber elegido una chistorra", replica tras esta secuencia el director y conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

Por su parte, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller se sorprende de la "insistencia" de su asistente para que no le hiciesen preguntas para no desestabilizarlo, "con lo habituado que está Ábalos a hablar con los medios".

Y añade y pregunta la periodista: "No me ha quedado muy claro a qué se refería su asistente con 'lo que le espera hoy': ¿al interrogatorio o a la posibilidad de dormir en chirona?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.