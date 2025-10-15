Ferreras, sobre la actitud de Ábalos y su asistente ante los periodistas: "No quiere que le metieran la alcachofa, tendría que haber elegido una chistorra"

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha reaccionado a la tensión que se vivió este miércoles a la salida del Congreso. El incidente involucró a José Luis Ábalos y su asistente, René, quien trató de impedir que un reportero le hiciera preguntas.

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha reaccionado a la tensión que se vivió este miércoles a la salida del Congreso. El incidente involucró a José Luis Ábalos, su asistente y algunos medios de comunicación, entre ellos un periodista de Antena 3.

Mientras el reportero esperaba para hacerle preguntas a Ábalos, su asistente, René, intentaba impedirlo: "No, una persona que va a salir ahora mismo, con todo lo que le va a caer, no se la puede interrumpir, ¿no? Con lo que tiene por delante, ¿hay que desequilibrarlo?", dijo, añadiendo: "No quiero que le metáis la alcachofa en un día como hoy. No me lo desequilibréis, que bastante tiene que pelear hoy”.

Cuando Ábalos finalmente apareció, René llegó incluso a tapar el objetivo de la cámara mientras el periodista intentaba formular sus preguntas. El exministro, visiblemente incómodo, le pidió que se apartara: "René, déjalo".

Desde el plató, Ferreras ha comentado la situación con sorpresa: "¿Desde cuándo la asistente de un diputado se dedica a tapar el objetivo de una cámara o a impedir que un periodista haga su trabajo?".

Y ha concluido con un toque de humor: "No quieren que le meta la alcachofa… tendría que haber elegido una chistorra o una lechuga".