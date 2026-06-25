Gabriel Espinoza reacciona a la terrible tragedia de Venezuela tras los dos terremotos: "No hay una educación sísmica allí"

"Ahora mismo uno lo que necesita es un mensaje de su ser querido diciéndole 'Estoy bien, no te preocupes'", confiesa el periodista de la Sexta, y venezolano, Gabriel Espinoza. En el vídeo, los detalles.

Venezuela ha sufrido uno de los peores momentos de su historia con dos terremotos prácticamente seguidos, de magnitud 7,2 y 7,5, dejando por el momento más de 160 fallecidos y cientos de heridos.

El último gran terremoto fue en 1967, por lo que el país no tiene, como sí hay en otros países, una educación o cultura sísmica. Gabriel Espinoza, periodista de laSexta, y venezolano, lo explica así en Al Rojo Vivo: "No hay una educación sísmica en Venezuela. Lo que nos dan son los consejos más típicos como meterte debajo de una mesa, en los marcos de la puerta... Y no, no hay esa cultura, no hay esos edificios que logren soportar estos movimientos sísmicos, por ejemplo, como es el caso de Chile o de Japón, que dentro de lo que cabe tienen esa cultura".

Una de las zonas más afectadas, que además es una zona turística ha sido La Guaira. Según explica Espinoza, "está muy cerca de Caracas, a media hora o 40 minutos de Caracas y es una de las zonas más afectadas, y de las que hemos recibido muchísimas imágenes, porque es la zona donde está Maiquetía, esto es, donde está el Aeropuerto Internacional de Venezuela, la principal fuente de comunicación con el resto de Venezuela". Por lo que, "ahora mismo, al no tener una carretera o una vía para poder comunicarse con Caracas, realmente no sabemos hasta dónde está afectada el Estado", matiza el periodista.

El Servicio Geológico de EEUU estima la cifra de fallecidos entre 10.000 y 100.000 muertos, por lo que las ayudas y los efectivos, también de otros países, son fundamentales.

"Ahora mismo lo más importante es sacar a la gente que está entre los edificios, con lo cual la primera ayuda son los vecinos, que son las primeras personas a las que acudes después de saber si tus familiares están bien, de hablar con ellos o de mandarles por lo menos un WhatsApp; lo siguiente es ayudar a la gente con la que convives".

También, por supuesto, la comunicación, saber de tus familiares, si están bien y a salvo. "Ahora mismo, nuestra principal fuente de comunicación es WhatsApp, X, Instagram... intentando mandar mensajes a nuestra familia. Sabemos que hay unas zonas donde no hay ahora mismo internet, con lo cual no nos hemos podido comunicar con algunos familiares. Hay otros familiares que sí han podido comunicarse con nosotros y decirnos: 'Estamos bien'".

"Ahora mismo uno lo que necesita es un mensaje de su ser querido diciéndole 'Estoy bien, no te preocupes'", confiesa el periodista, informándonos de que él ya ha podido, de momento, hablar con sus tías y con familia cercana, pero echa de menos un mensaje de su padre: "Ahora mismo, con la persona con la que me falta comunicarme es con mi padre. De momento, esperando un WhatsApp que diga: 'Estoy bien'", admite Espinoza.

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