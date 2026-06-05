Gabi Sanz reacciona a las palabras de Sánchez: "Sabe perfectamente que es muy probable que el juez lo llame, aunque sea como testigo"

El periodista Gabi Sanz reacciona a las palabras del presidente del Gobierno quien ha hablado sobre el caso Leire: "Nunca avalé, nunca tuve información y nunca tuve conocimiento de algo que no habría tolerado", ha asegurado tajante Pedro Sánchez. En el vídeo, los detalles.

Desde Montenegro, el presidente del Gobierno ha negado conocer lo que estaba haciendo la exmilitante socialista Leire Díez: "Nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Díez porque nunca las hubiese tolerado". Igualmente, ha señalado que "es el momento de la justicia", a pesar de que las informaciones "que se han conocido en los últimos días nos llenan de preocupación e indignación".

"Lo que no vamos a permitir es que las corruptelas de unos pocos y una oposición marrullera tape e impugne un proyecto político que está trayendo prosperidad (...) y siendo un referente a nivel internacional", ha afirmado contundente el presidente.

El periodista Gabi Sanz, de Vozpópuli, responde a estas declaracioens que confiesa quiere creer: "Me gustaría creer al presidente del Gobierno. Creo que la intervención es una intervención política, pero sobre todo penal. Sabe perfectamente que tiene numerosas menciones en el auto del juez y que es muy probable que el juez le llame si quiera en calidad de testigo".

Insiste y explica en lo que le gustaría creer a "mi presidente, al de todos", porque "tengo que pensar que como secretario general del PSOE, Santos Cerdán, secretario de Organización, no le dijo nada. Su director de Gabinete adjunto, Antonio Hernando, en la Moncloa, que estuvo en una de las reuniones de la cloaca en Ferraz, tampoco le dijo nada. La gerente que firmó presuntamente facturas falsas, no le dijo nada. Nadie le ha dicho nada al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE", afirma el periodista, señalando que todo esto parece un "remake" de Goodbye Lenin.

Así, subraya y concluye Sanz que "el presidente del Gobierno tiene un serio problema político, porque tiene que elegir entre pasar por alguien que no se entera de las cosas, con lo cual le queda grande el cargo, o alguien que lo sabía, con lo cual penalmente tendría un serio problema".

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