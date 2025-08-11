Gabi Sanz, sobre Leire Díez: "Tiene un punto de Antoñita la Fantástica… y menos autoridad de la que dice"

El analista cuestiona el caso Leire Díez: "No te reúnes con fiscales, Guardia Civil y empresarios fugados sin respaldo político", y critica que, pese a saberse de ella desde septiembre, siguiera operando en enero.

La Fiscalía pide imputar a la ex alto cargo del PSOE Leire Díez por "intentar sobornar" a dos fiscales anticorrupción a cambio de información “sensible”, un asunto que ha sido debatido en Al Rojo Vivo.

"Todo esto es para un libro de hidrocarburos", ha bromeado Gabi Sanz, citando a Leire Díez. "Desde el principio estaba claro que esta mujer no era una 'Pequeña Nicolás', esa terminología que le encantaba al Gobierno en su día con Aldama. Tiene un punto de 'Antoñita la Fantástica' en muchas de las cosas que hace, sobre todo porque creo que tiene menos autoridad de la que dice tener ante sus interlocutores".

Lo que está claro, ha añadido Sanz, "es que tú no te reúnes con fiscales, con un comandante de la Guardia Civil de la UCO, con empresarios que están fugados en Dubái, si no tienes el respaldo de alguien que les ha dicho: 'Reúnete con ellos'".

"Esta persona ya aparecía en septiembre del año pasado; luego aparece en Ferraz; después, en tratos con Cerdán. Ella misma ha alardeado de haber sido colocada en Correos. No es ajena al PSOE jerárquico", ha concluido, y ha lanzado una pregunta: "Si en septiembre ya se sabía quién era esta mujer, ¿cómo es posible que en enero siga operando de la misma forma?".