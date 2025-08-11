Ahora

En Al Rojo Vivo

Pablo Pombo, sobre Óscar Puente: "Si hubiese un tren puntual por cada tuit destructivo suyo, España sería líder en puntualidad"

El periodista ha destacado que cree que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas necesita una persona "constructiva" que tienda puentes, y no que se dedique a "levantar muros como hace Óscar Puente".

Pablo Pombo, sobre Óscar Puente: "Si hubiese un tren puntual por cada tuit destructivo suyo, España sería líder en puntualidad"

Pablo Pombo ha reaccionado a la entrevista que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha concedido en Al Rojo Vivo, destacando que ha echado en falta que "asuma alguna responsabilidad política" por las incidencias de la red ferroviaria.

El periodista ha confesado que cree que en todo esto se produce una "paradoja" y es que Santano habla de crisis de crecimiento, lo que es una "enmienda con lo que dice el ministro".

De esta forma, ha señalado que él cree que el Ministerio de Obras Públicas necesita una persona "constructiva", que tienda puentes, y no que levante muros "como hace Óscar Puente".

"Si hubiese un tren puntual por cada tuit destructivo suyo, España sería líder en puntualidad como lo fue antes de que llegase este Gobierno", ha asegurado.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla
  2. Israel mata a varios periodistas, entre ellos Anas Al Sharif, en un ataque contra una tienda para los medios en Gaza
  3. Nuevo incendio en Cádiz: el fuego quema parte del paraje de la Sierra de la Plata en Tarifa y obliga a evacuar la playa de Zahara
  4. Trump vuelve a usar a la Guardia Nacional: ahora para luchar contra la delincuencia en Washington
  5. Juegos de cartas y presos que "le hacen la pelota": así se ha adaptado Santos Cerdán a la vida en prisión
  6. Odio machista en la WNBA: arrojan juguetes sexuales en mitad de los partidos femeninos de baloncesto