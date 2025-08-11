Pablo Pombo, sobre Óscar Puente: "Si hubiese un tren puntual por cada tuit destructivo suyo, España sería líder en puntualidad"

El periodista ha destacado que cree que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas necesita una persona "constructiva" que tienda puentes, y no que se dedique a "levantar muros como hace Óscar Puente".

Pablo Pombo ha reaccionado a la entrevista que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha concedido en Al Rojo Vivo, destacando que ha echado en falta que "asuma alguna responsabilidad política" por las incidencias de la red ferroviaria.

El periodista ha confesado que cree que en todo esto se produce una "paradoja" y es que Santano habla de crisis de crecimiento, lo que es una "enmienda con lo que dice el ministro".

De esta forma, ha señalado que él cree que el Ministerio de Obras Públicas necesita una persona "constructiva", que tienda puentes, y no que levante muros "como hace Óscar Puente".

"Si hubiese un tren puntual por cada tuit destructivo suyo, España sería líder en puntualidad como lo fue antes de que llegase este Gobierno", ha asegurado.