Gabi Sanz, ante las imágenes de disturbios en Ceuta: "Contradicen la supuesta normalidad que quería vender el Gobierno"

El periodista ha señalado que el Gobierno está intentando corregir "la anormalidad" que vive Ceuta tras la entrada masiva de migrantes, con la legislación ordinaria. "Eso puede que sea muy difícil", ha destacado.

Ceuta ha vivido una noche de tensión tras arder coches y contenedores en algunas zonas de la ciudad autónoma. De hecho, según informa el 'Faro de Ceuta', ha sido una de las peores noches de vandalismo en la ciudad: tres coches quemados, varios contenedores basura y fuegos en los asentamientos de los migrantes en los montes.

Gabriel Sanz ha reaccionado a estos hechos destacando que no hay nada que "contradiga más la supuesta normalidad" de la que quería hacer gala el Gobierno que estas imágenes de la ciudad autónoma.

"Eso te retrotrae a la idea de que la calle no es segura", ha indicado, recordando que el Ejecutivo todavía "no sabe cuántos migrantes" hay.

El periodista ha señalado que está convencido de que PP y Vox no quieren que sean trasladados a la Península, pero ha confesado que cree que el Gobierno tampoco lo quiere.

En cuanto a la gestión del Ejecutivo en este asunto, ha destacado que están intentando corregir la "anormalidad" que vive Ceuta con la legislación ordinaria y eso "puede que sea muy difícil".

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