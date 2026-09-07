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Núñez Villaverde califica de "un sinsentido" las declaraciones de Ayuso sobre Marruecos: "¿Cómo vas a romper relaciones con tu vecino?"
Núñez Villaverde cuestiona las consecuencias de romper relaciones con Marruecos y se pregunta cómo se gestionarían entonces las devoluciones de menores y de migrantes cuyas solicitudes de asilo fueran rechazadas.
Isabel Díaz Ayuso ha asegurado, en una entrevista concedida a 'OK Diario', que rompería relaciones con Marruecos si fuera presidenta del Gobierno. Una afirmación a la que ha reaccionado el analista Jesús Núñez Villaverde cuestionando el sentido de las palabras de la presidenta madrileña.
"Todavía me estoy preguntando por la anterior declaración, cuando dijo que la política del Gobierno español nos estaba aislando de Rusia. Todavía estoy en aquel momento, porque no llegamos a preocuparnos por ese aislamiento respecto a Rusia y todavía estoy buscándole algún sentido a ese tipo de declaraciones como para añadirle esto", ha señalado.
Núñez Villaverde ha cuestionado después las consecuencias que tendría una ruptura con Marruecos: "¿Cómo vas a romper relaciones con tu vecino? ¿A quién le devolvemos los menores y aquellos que finalmente no tengan aceptación a su solicitud de asilo? ¿Se los devolvemos a Nueva Zelanda?". Y ha añadido, en referencia a la situación de Ceuta: "¿Es que da la casualidad de que en Ceuta están los 10.000 de por vida? Sí, claro. ¿Y tienes que romper relaciones?".
El analista también se ha referido a las posibles discrepancias dentro del PP: "No sé lo que pensará Vivas de lo que dice una compañera de partido como la señora Ayuso". En su opinión, se trata de "un sinsentido más que se añade cada vez que abre la boca".
"Tengo la gran suerte, con respecto a vosotros, de que no me toca comentar lo que dice esta señora, porque es algo que me cuesta mucho", ha concluido.
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