Gabi Sanz: "El debate migratorio tal como se está desarrollando en España solo favorece el voto disruptivo hacia Vox"

El analista defiende la postura de Rueda sobre la acogida de migrantes y subraya que "Cataluña, Euskadi y Madrid son comunidades ricas, mientras que Galicia no lo es".

En plena fase inicial del reparto de menores migrantes llegados recientemente a Canarias, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha declarado este lunes que "sin una planificación temporal adecuada y sin los recursos económicos suficientes, el Gobierno gallego no tiene capacidad para acoger más menores migrantes".

Gabi Sanz, en Al Rojo Vivo, ha analizado esta postura: "Su argumento es comprensible para sus votantes y, en cierto modo, para la ciudadanía en general. Galicia debe acoger a 317 menores no acompañados, mientras que Cataluña o Euskadi no reciben ninguno".

Sanz añade: "Hay varios factores que hay que considerar, pero desde la política de oportunidad, Cataluña es una comunidad rica, al igual que Euskadi o Madrid, y Galicia no lo es".

Y remata con una advertencia: "PP y PSOE deberían evitar esta pelea, que no les aporta ni un solo voto y solo beneficia a Vox. El debate migratorio, tal y como se está dando en España, está creando un voto disruptivo que favorece únicamente a la formación que lidera Santiago Abascal".