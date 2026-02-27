Ferreras, sobre la vuelta o no vuelta del rey emérito a España: "Si vuelve, tiene que pagar impuestos, esto no es Abu Dabi"

El presentador de Al Rojo Vivo reflexiona sobre la polémica que ha planteado el PP con la vuelta del rey emérito: tras la desclasificación de los archivos del 23-F, Alberto Núñez Feijóo ha pedido que Juan Carlos I vuelva a España.

El PP, en nombre de su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto un nuevo debate que pone el foco en la misma Casa Real. Tras desclasificarse los documentos del 23-F, 45 años después del fallido golpe, Feijóo pidió la vuelta del rey emérito a España, quien se marchó en 2020 a Abu Dabi, rodeado de escándalos por su fraude a Hacienda y su opaca fortuna en Suiza. Desde entonces, Juan Carlos I ha visitado España varias veces desde su marcha.

Por su parte, el Gobierno critican que los populares inventen la polémica sobre el rey emérito: "Están desnortados", ha afirmado en la Cadena SER, la vicepresidenta María Jesús Montero.

Igualmente, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado estar sorprendido por el hecho de que Feijóo haya pedido que vuelva el emérito y que le suena que se debe "a una cortina de humo" para tapar que "va de cabeza a abrazar a la extrema derecha".

En Al Rojo Vivo, nada más arrancar este último programa de la semana, y tras recoger algunas declaraciones sobre el tema del propio Feijóo y de Félix Bolaños, el presentador Antonio García Ferreras reflexiona: "¿Va a volver el rey emérito? ¿Se plantea volver a España? Pero claro, si vuelve, aquí hay que pagar impuestos. Esto no es Abu Dabi. No es Emiratos".

