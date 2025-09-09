Ferreras, tajante contra el 'Me gusta la fruta' de Feijóo: "Se han equivocado en el PP, es un error"

El director y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, critica las palabras del líder popular: 'Me gusta la fruta'. En el vídeo, todos los detalles.

Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono contra Pedro Sánchez y el Gobierno, y ha cambiado el discurso con el que llegó a la dirección del PP nacional, en 2022. El líder de los populares se ha convertido al 'ayusismo' y ha optado por la línea más dura para acercarse a Vox y recuperar a parte de su electorado.

Tras publicar Feijóo, en sus redes sociales, un vídeo titulado 'Me gusta la fruta' en el que estaba cantando una canción en un bar de A Coruña, el periodista y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, lo tiene claro: "Se han equivocado en el PP poniendo 'Me gusta la fruta', es un error. Feijóo no puede jugar con este estilo político".

A continuación, el periodista da paso a un vídeo donde Cuca Gamarra (PP) defiende estas palabras de su líder, aludiendo al sector primario, con palabras textuales: "Tenemos un problema si tampoco podemos decir en España que nos gusta la fruta, tenemos un problema importante con el sector primario por la cantidad de fruta que producimos y vendemos".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, así como la opinión del periodista y escritor, Ignacio Cembrero, que también critica el vídeo de Feijóo.