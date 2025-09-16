Miguel Sebastián, sobre la inflación: "Tenemos un problema que no es grave, pero que la gente nota"

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid ha indicado en Al Rojo Vivo que, aunque es cierto que la inflación "está cayendo", todavía seguimos teniendo un "problema", confesando que cree que en septiembre se irá al 3%.

De hecho, ha confesado que teme que en el mes de septiembre "se irá al 3%", que es un "dato malo". Además, ha recordado que los precios siguen creciendo.

Por tanto, ha reconocido que tenemos un problema que no es grave, "pero que la gente nota". Un hecho al que hay que añadirle la complicada situación de la vivienda. "Aunque la economía vaya bien, nota el problema de la vivienda", ha destacado.

Por otra parte, ha explicado que también le preocupa el déficit público, señalando que Francia ya se encuentra en un callejón sin salida. "Me preocupa que a España le pueda suceder en el futuro", ha indicado.