Ferreras, tajante tras la comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado: "Miente con descaro"

Tras el silencio de Gabriel Rufián y las risas por la explicación de Mercedes González —que negó una reunión con Leire Díez y la redujo a "un par de cafés"—, Ferreras ha reaccionado Al Rojo Vivo y ha asegurado que "claro que eso es una reunión".

Tras el silencio de Gabriel Rufián cuando fue preguntado por las explicaciones de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y las risas que provocó su respuesta al asegurar que no se reunió con Leire Díez, sino que únicamente compartió con ella "un par de cafés", Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo.

"El silencio de Rufián es muy expresivo. Claro que eso es una reunión", ha afirmado el presentador. A continuación, ha cuestionado la versión ofrecida por González y la acusó de ocultar información relevante. "La directora general de la Guardia Civil ha mentido. Sigue mintiendo y sigue ocultando información relevante. Está al frente de la Guardia Civil una señora que miente con descaro, que va al Senado y mantiene esa mentira", sostuvo.

Ferreras ha ironizado además sobre el intento de restar importancia a los encuentros al describirlos como simples cafés. "No son dos reuniones, son dos cafecitos. Yo tampoco tomo café; tomo otra cosa. Y además hay una tercera reunión, pero de esa no me acuerdo", ha señalado en tono sarcástico.

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