Ferreras responde a las declaraciones de Catalá sobre el franquismo: "Hay etapas que no son presentables ni respetables"

El director y presentador de Al Rojo Vivo ha reaccionado a las polémicas declaraciones de María José Catalá en su entrevista con Carlos Alsina sobre la dictadura franquista: "Se ha metido en un lío monumental".

Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las polémicas declaraciones de María José Catalá en su entrevista con Carlos Alsina sobre la dictadura franquista. "Se ha metido en un lío monumental. Hoy, que el PSOE estaba centrado en su lío Santos Cerdán y su lío Ábalos, la alcaldesa se ha metido en un follón", ha advertido el presentador.

Catalá, preguntada por la dictadura de Franco y coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte de Franco, afirmó que la dictadura fue "una etapa de la historia que tiene sus lados positivos y negativos" y que España debe mirar hacia el futuro. Y, al ser cuestionada sobre si habría preferido que el régimen no existiera, respondió: "Respeto todas las etapas de nuestro país, soy muy respetuosa con la historia de nuestro país".

Ferreras fue tajante al valorar sus palabras: "Hay etapas que no son presentables ni respetables".

