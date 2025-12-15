Ferreras recuerda las mentiras de Santos Cerdán: "Servinabar es suya y su mujer usaba además su tarjeta de crédito"

El presentador de Al Rojo Vivo reacciona a las palabras del exsecretario de Organización del PSOE que ha sostenido a su salida del Juzgado de Primera Instancia de Tafalla, tras cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez. En el vídeo, los detalles.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sostenido a su salida del Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra), tras cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que dará la cara "cuando tenga que darla".

Mientras tanto, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, recuerda cuando apareció el primero de los dos informes de la UCO, por el momento, sobre Santos Cerdán, él lo negaba por completo: "¿Se acuerdan cuando decía el Gobierno, el PSOE y sus pelotas, en general, que el informe de la UCO era fantasma? Y él mismo, además, te decía que era mentira?".

Sin embargo, "Servinabar es suya, y su mujer tiene tarjeta de la empresa, cobrando comisiones", critica tajante Ferreras. Y aún estamos esperando un nuevo informe de la UCO sobre él: el patrimonial.

Según explica en este mismo vídeo el jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, los agentes están rastreando no solo sus cuentas sino también las de su entorno, buscando dónde puede estar el rastro de esas mordidas.

