Ferreras recuerda el comentario de Mazón criticando a la Universidad por suspender las clases: "La ciencia siempre por encima de los macarras"

La Universidad de Valencia suspendió las clases el 29 de octubre, día de la DANA, en base a la "información pública" de la que disponían, tal como han informado a la jueza de Catarroja, que lleva la instrucción del caso. Esto es, la Universidad no tenía ninguna información que no fuese pública, por eso no se entiende por qué la institución sí decidió suspender las clases, pero la Generalitat no actuó.

No obstante, el PP valenciano se ha puesto en evidencia en sus redes sociales explicando que "la Universidad de Valencia canceló las clases el día de la DANA gracias a los avisos de la Generalitat".

Lógicamente, "hay cachondeo en las redes con este tuit del PP", señala Antonio García Ferreras. Por ejemplo, Oscar Puente y Compromìs han contestado. La Generalitat Valenciana no atendió sus propios avisos. Es que es de aurora boreal lo de esta gente", escribe Puente, mientras que el partido valenciano señala la incongruencia de este mensaje: "El PP acaba de confirmar que tenían la información y no tomaron ninguna medida para proteger a la población. 228 familias destrozadas por su negligencia y ellos aplaudiendo a Mazón. Es repugnante".

Así, Ferreras recuerda el comentario que realizó la mañana del 29 de octubre, ya que la única agenda que se conoce del president es lo que hizo durante esa mañana, es decir, antes de irse a comer a El Ventorro. En una reunión que tuvo con sindicatos y patronal, durante ese mañana, criticó la suspensión de las clases de la Universidad de Valencia porque le parecía que era una medida exagerada. "Mazón criticando la decisión de la Universidad, que fue un ejemplo. La ciencia siempre por encima de los macarras", afirma Ferreras. En el vídeo podemos ver completa esta secuencia.