Detienen a un fugitivo en Ávila con doce reclamaciones en vigor, una de ellas por agresión sexual a una menor

Los detalles También está acusado de malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de condena, coacciones, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, según informa Policía Nacional.

El pasado martes, 21 de abril, la Policía Nacional detuvo en Ávila a un fugitivo con 12 reclamaciones judiciales, destacando un delito de agresión sexual a menor. La investigación comenzó al conocer su ubicación en Ávila y su actividad en redes sociales, donde mostraba armas de fuego. Era considerado violento, con denuncias de exparejas desde 2021, quienes reportaron amenazas de muerte y agresiones físicas. El fugitivo se ocultaba en un barrio de Ávila con ayuda de familiares. La operación de captura contó con el Grupo Especial de Operaciones, UIP, Guías Caninos y medios aéreos, logrando su detención.

Este pasado martes, 21 de abril, agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivo en la provincia de Ávila al que le constaban 12 reclamaciones judiciales en vigor, siendo la más relevante, una búsqueda por un delito de agresión sexual a menor de edad.

Así, y según informa en una nota informativa el ministerio del Interior, la investigación se inició después de tener conocimiento de las reclamaciones en vigor y su posible ubicación en la provincia de Ávila. Tras varias pesquisas, los investigadores pudieron comprobar que era muy activo en redes sociales, retransmitiendo vídeos en redes sociales desde su domicilio mostrando armas de fuego. Además, era una persona violenta y conflictiva, denunciada en numerosas ocasiones por parte de algunas de sus exparejas desde el año 2021 hasta la actualidad.

Por su parte, en sus relaciones sentimentales, añade esta nota, creaba un clima de intimidación con amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas desde su propio número, desde los móviles de sus familiares o incluso desde sus perfiles de redes sociales. En alguna ocasión llegó a golpear a las víctimas, arrastrarlas por el suelo, cortándoles el pelo de forma degradante e incluso llegó a tener retenida durante más de una semana a una de sus ex parejas en su casa.

Así, y avanzadas las tareas de averiguación, pudieron dar con su paradero en un barrio de la ciudad de Ávila donde permanecía escondido y ayudado por sus familiares, quienes le proporcionaban una red de protección para evitar ser detectado por la policía.

De este modo, se estableció un dispositivo la madrugada del pasado martes con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones -GEO-, UIP, Guías Caninos y medios aéreos de la Policía Nacional logrando la detención del fugitivo al que le constaban 12 reclamaciones judiciales en vigor por los delitos de agresión sexual a menor de edad, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de condena, coacciones, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.

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