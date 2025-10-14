Ahora

Ferreras reacciona al encuentro de Trump con los líderes internacionales: "Lo que más me alucina es que le rían las gracias"

Donald Trump era el anfitrión de la Cumbre de la Paz, celebrada en Egipto este lunes, y se saludó con muchos de los máximos dirigentes internacionales. En el vídeo, Antonio García Ferreras comenta la actitud de éstos ante el presidente de los EEUU.

Donald Trump ha sido el anfitrión de la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij por el acuerdo entre Hamás e Israel para el alto el fuego en Gaza, y como si de un besamanos se tratara ha saludado a todos los líderes internacionales allí presentes y ha tenido palabras para todos, incluido por supuesto, y también, para el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Meloni, Macron, Orbán o el propio Mahmud Abás, primer presidente de Palestina, fueron algunos de los dirigentes que pasaron por ese apretón de manos en Egipto. Para todos ellos, el mandatario de EEUU tuvo palabras, comentarios y chascarrillos.

"Lo que más me alucina es que se le rían las gracias [a Trump]", ha criticado tras ver estas imágenes Antonio García Ferreras, presentador y director de 'Al Rojo Vivo', matizando que "se le permite a él porque es el emperador". Pero, insiste Ferreras: "Me parece incomprensible".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

