Ferreras se queda "estupefacto" al recordar las palabras de Ábalos sobre Delcy Rodríguez: "Él sabía que venía"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha recordado que la investigación de la UCO deja claro que José Luis Ábalos sabía que venía Delcy Rodríguez, aunque él en un primer momento defendiese que fue algo de última hora.

Antonio García Ferreras ha acusado a José Luis Ábalos de ser un "mentiroso". El presentador y director de Al Rojo Vivo ha recordado las declaraciones que realizó el exministro sobre la visita de Delcy Rodríguez.

En concreto, Ábalos le aseguró a Ana Pastor que él no había tenido una reunión con ella y que solo fue un "encuentro" de unos 20-25 minutos para asegurarse de que su intención no era entrar en España, destacando que fue algo de última hora.

Sin embargo, Ferreras ha recordado que la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) deja claro que él sabía que Delcy Rodríguez venía e informó sobre ello.

"Estupefacto me quedo", ha confesado al recordar cómo se pronunciaba sobre este asunto en el pasado. "Hay que reconocer que es un artista", ha añadido, indicando que esto le recuerda a cuando se hizo el sorprendido en el Congreso al informarle de que habían detenido a Koldo García, y más tarde se supo que el presidente del Gobierno ya le había contado que iban detrás de él.

