Ahora

"Es un mentiroso"

Ferreras se queda "estupefacto" al recordar las palabras de Ábalos sobre Delcy Rodríguez: "Él sabía que venía"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha recordado que la investigación de la UCO deja claro que José Luis Ábalos sabía que venía Delcy Rodríguez, aunque él en un primer momento defendiese que fue algo de última hora.

Ferreras se queda "estupefacto" al recordar las palabras de Ábalos sobre Delcy Rodríguez: "Él sabía que venía"

Antonio García Ferreras ha acusado a José Luis Ábalos de ser un "mentiroso". El presentador y director de Al Rojo Vivo ha recordado las declaraciones que realizó el exministro sobre la visita de Delcy Rodríguez.

En concreto, Ábalos le aseguró a Ana Pastor que él no había tenido una reunión con ella y que solo fue un "encuentro" de unos 20-25 minutos para asegurarse de que su intención no era entrar en España, destacando que fue algo de última hora.

Sin embargo, Ferreras ha recordado que la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) deja claro que él sabía que Delcy Rodríguez venía e informó sobre ello.

"Estupefacto me quedo", ha confesado al recordar cómo se pronunciaba sobre este asunto en el pasado. "Hay que reconocer que es un artista", ha añadido, indicando que esto le recuerda a cuando se hizo el sorprendido en el Congreso al informarle de que habían detenido a Koldo García, y más tarde se supo que el presidente del Gobierno ya le había contado que iban detrás de él.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez admite la "gravedad" de la crisis con Junts y anuncia un paquete de medidas para intentar la reconciliación
  2. Ajustando su camisa y con mano a la cabeza: laSexta accede al vídeo de Mazón a su llegada al Cecopi el día de la DANA
  3. Sánchez tacha de "mentiras" las acusaciones de "un desconocido" Ábalos: "No vamos a aceptar chantajes o amenazas"
  4. El duro testimonio de las denunciantes de Paco Salazar: "Te pedía que le enseñaras el escote o se subía la bragueta en tu cara"
  5. Maduro pidió la amnistía a Trump a cambio de su salida de Venezuela durante su llamada
  6. La Policía analiza el ordenador de una de las menores halladas muertas en Jaén: sus padres insisten en que no se suicidó