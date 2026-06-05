Europa mira a España en su nuevo reto: llegar a 2040 con la mitad de la dependencia energética resuelta con moléculas verdes

¿Por qué es importante? El último estudio de Moeve y PwC apunta que elaborar combustibles sostenibles con recursos renovables a nuestro alcance no solo nos haría alejarnos de los fósiles, sino que garantizaría el suministro energético de Europa.

Europa busca reducir su dependencia energética externa y España se posiciona como clave en este proceso mediante el uso de moléculas verdes, combustibles sostenibles elaborados con recursos naturales. Estos combustibles ya se utilizan en aviones, barcos y camiones, y podrían cubrir un tercio del consumo energético europeo para 2050, según un estudio de Moeve y PwC. El coste de la electricidad renovable en España es el más bajo de Europa, lo que facilita la producción de estas moléculas. Además, el uso de combustibles verdes podría disminuir hasta un 8% las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sin necesidad de modificar motores en la aviación. Europa aspira a resolver la mitad de su dependencia energética para 2040.

Europa quiere depender de su propia energía y pone a España como el punto clave para lograrlo. Lo conseguiría, dicen, a través de las llamadas moléculas verdes: combustibles sostenibles, elaborados con recursos naturales, que ya alimentan los motores de algunos de nuestros aviones y barcos.

Un avión despega, un barco sale de un puerto o un camión transporta mercancía. El reto es dejar de comprar la energía que se necesita fuera de Europa para producirla nosotros. "El coste de la electricidad renovable aquí es el más bajo de Europa. Y esta es la fuente más importante de moléculas verdes", ha señalado el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar.

Elaborar combustibles sostenibles con recursos renovables a nuestro alcance, dice el último estudio de Moeve y PwC, no solo nos haría alejarnos de los fósiles, sino garantizaría nuestro suministro energético. "Puede llegar a un tercio del consumo de energía en Europa en 2050. Es la diferencia entre tener un sistema limpio y seguro y no tenerlo", ha remarcado Wetselaar.

Limpio, seguro, y cada vez más barato. Por ejemplo, traer desde Asia unas zapatillas de 100 euros con combustibles verdes vía marítima apenas subiría su precio final unos pocos céntimos. A cambio, tendría un enorme impacto positivo sobre el planeta. "Alcanza un ahorro de hasta un 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que hay en todo el mundo", ha explicado Teresa Leo, catedrática Universitaria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales UPM.

En la aviación los combustibles verdes permiten reducir emisiones sin cambiar motores ni modificar la forma de volar. "Los clientes ni notan más ruido ni más vibraciones. Este año hemos conseguido reducir 3.400 toneladas de emisiones de cO2 que es lo mismo que lo que absorben 170.000 árboles en un año", ha apuntado Mikel Ortiz de Latierro, director de Sostenibilidad de World2Meet.

En un mundo cada vez más incierto, el reto de Europa es llegar a 2040 con la mitad de la dependencia energética resuelta.

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