Ferreras, tras negar el PSOE en un primer momento los contactos de Leire con la directora de la Guardia Civil o la Fiscalía: "Nos intentan hacer una cortina de humo"

El director y presentador de Al Rojo Vivo ha cuestionado las explicaciones del PSOE sobre los contactos de Leire Díez con la Guardia Civil y la Fiscalía, después de que el partido negara inicialmente unas reuniones que más tarde acabó reconociendo públicamente.

El presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha cargado contra las explicaciones ofrecidas por el PSOE sobre los contactos de Leire Díez con la directora general de la Guardia Civil y con la Fiscalía General del Estado, después de que el partido negara inicialmente que se hubieran producido.

"¿Tuvo algún contacto o alguna reunión con la directora general de la Guardia Civil? Sí. La primera reacción fue:'Rotundamente no'. Nada de nada. Y acabamos descubriendo que ha habido al menos tres reuniones", ha afirmado Ferreras, quien acusó al PSOE de intentar desviar la atención del asunto.

"Nos intentan hacer una especie de cortina de humo. Dicen: 'No, pero no hablábamos en el despacho'. Nadie ha preguntado si fue en el despacho o en un VIPS de la zona. Lo relevante es que las reuniones se produjeron cuando una era delegada del Gobierno y la otra directora general de la Guardia Civil", ha subrayado.

El periodista también se ha referido a los contactos con la Fiscalía General del Estado. "Hemos tardado varios días en que reconozcan que ha habido al menos dos reuniones. La Unidad Central Operativa no descarta más encuentros en la Fiscalía General del Estado", ha señalado.

Además, ha cuestionado la normalidad de esos contactos. "Y entonces dicen: 'Bueno, es que un abogado puede llamar y pedir una reunión con el número dos de la Fiscalía General del Estado'. La cuestión es si eso ocurre con tanta facilidad y cuál era el motivo de esos encuentros", ha concluido.

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