Apenas 24 horas después de la comparecencia que tuvo Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, el pasado viernes, en la que en su explicación de los hechos que ocurrieron el día de la DANA omitió la comida de más de tres horas, aseguraba que es un bulo decir que estuvo incomunicado ese martes 29 de octubre y usa al alcalde de Cullera para negar su "ausencia".

Y ésta es para Antonio García Ferreras director y conductor de Al Rojo Vivo, la gran pregunta: "¿Cómo tiene [Mazón] el rostro duro de decir que estuvo permanentemente comunicado y que que tenía toda la información? Si está en permanente comunicación con los suyos, ¿cómo no suspende lo que está haciendo? Que no sabemos lo que estaba haciendo. Él no quiere contar qué pasó, dónde estaba, cómo estaba y por qué no suspende esas horas y horas de desaparición".

Ante esto, y según responde por la su parte, el periodista Carlos Cué, de El País, "Mazón está llevando la misma estrategia que le explotó en la cara días después de la DANA. Durante 10 días estuvo intentando ocultar que había estado fuera de juego, comiendo y aislado con una periodista". Por lo que "esto es una mentira que no se aguanta Si no estuvo incomunicado, sería muy fácil de demostrar qué estuvo haciendo durante esas tres horas y media", añade Cué. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de intervenciones.