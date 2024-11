Carlos Mazón en su comparecencia en las Cortes Valencianas, para dar explicaciones sobre la gestión de la tragedia de la DANA que acabó con la vida de más de 220 personas, ha culpado al sistema, a los protocolos y los científicos de la AEMET... Balones fuera y cero autocrítica.

"Intenta defender lo indefendible... Según él, ha fallado todo, el sistema al completo, los protocolos no fueron suficientes, la catástrofe era gigantesca, no tenía precedentes... Me disculpo, pero es que falló todo. La comparecencia tiene un punto insultante para buena parte de la ciudadanía y las víctimas", critica contundente Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo.

A continuación, la periodista Beatriz Zamorano realiza una cronología de lo que pasó en Valencia desde que la AEMET activase a las 07:30h el "aviso rojo" en la provincia de Valencia y de la agenda que Mazón no suspendió. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia. "A las 14h de la tarde, las calles de Utiel y Requena eran ya un río, mientras Mazón seguía con sus actividades y a lo suyo", sostiene la periodista.

"Es más, a las 14:30, Mazón mantiene esa comida", añade Ferreras. Y en su comparecencia, en la explicación de los hechos de este día, Mazón no señalado "la comida" en ningún momento: "Mazón se ha saltado la comida, ha hecho una cronología donde la comida no existe. Ese día fue día de ayuno para él", critica el periodista de Al Rojo Vivo.